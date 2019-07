Presidente da Record TV visita a sede do Sebrae, em Brasília Encontro ressaltou a parceria da emissora c om o SEBRAE, instituição importante para investimento e sustentação do micro e pequeno empresário

Luiz Aurélio Alzamora Gonçalves, Alarico Naves, Carlos Carmo Andrade Melles e Luiz Cláudio Costa Foto: Divulgação/Sebrae

Nesta terça-feira (16), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa visitou a Sede do Sebrae Nacional de Brasília, onde foi recebido por Carlos Carmo Andrade Melles, diretor presidente do Sebrae.

O encontro institucional ressaltou a parceria da Record TV com o SEBRAE, instituição com grande importância para o país, principalmente, no investimento e sustentação do micro e pequeno empresário. A ideia é sempre traduzir o que o Sebrae faz para a população, apresentar dicas de gestão e destacar informações de serviço para esses empresários.

O ex-deputado federal Carlos Melles foi eleito o novo diretor presidente da instituição, em abril deste ano, pelo Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em caráter extraordinário.

O diretor comercial da Record TV Brasília, Alarico Naves e o gerente da Unidade de Gestão de Marketing na Sebrae Nacional, Luiz Aurélio Alzamora Gonçalves também participaram do encontro.