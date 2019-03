Do R7

Presidente da Record TV visita Associação de Magistrados Luiz Cláudio Costa foi recebido pelo dirigente da AMB, Jayme de Oliveira, e foi convidado a participar do Encontro Nacional de Juízes Presidente da Record TV visita Associação dos Magistrados Brasileiros

Luiz Cláudio Costa no encontro com Jayme de Oliveira Karina Lajusticia

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, visitou, em Brasília, a sede da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros). Na ocasião, foi recebido pelo presidente da entidade, Jayme de Oliveira, e convidado a participar do VII Encontro Nacional de Juízes Estaduais.

O evento tem como tema A Magistratura na Sociedade Brasileira - Entre o Real e o Ideal e é promovido pela AMB, em parceria com a AMAPAR (Associação dos Magistrados do Paraná). O encontro acontece entre os dias 23 e 25 de maio, em Foz do Iguaçu (PR), e reunirá juízes de todo o Brasil para discutir e refletir assuntos de interesse da magistratura nacional.

Jayme de Oliveira ainda apresentou a pesquisa Quem somos. A Magistratura que queremos, levantamento realizado pela AMB que traça o perfil do magistrado brasileiro.

Luiz Cláudio Costa esteve acompanhado da assessoria executiva institucional da Record TV.