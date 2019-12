Presidente da Record TV visita representantes do Poder Judiciário mineiro Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o procurador-geral de Justiça do estado receberam a Record TV nesta quarta-feira (4)

Visita ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais Robert Leal/TJMG

Em agenda institucional na cidade de Belo Horizonte, o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, reuniu-se nesta quarta-feira (04) com representantes do Poder Judiciário mineiro. A visita institucional ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Nelson Missias de Morais, reforçou a parceria da imprensa e da instituição na disseminação de notícias de interesse do cidadão.

O encontro contou com a presença do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Mauri José Torres Duarte, presidente do Tribunal de Contas do estado; desembargador Gilson Lemes, do TJMG; Manoel Marcos Guimarães, assessor de comunicação institucional do mesmo Tribunal; Gustavo Paulus, diretor executivo, e Hélcio Zolini, diretor institucional, ambos da Record TV Minas; Marcelo Cordeiro, diretor de Relações Institucional da Record TV Brasília; e Karina Lajusticia, gerente de Relações Institucionais da Record TV.

Na sequência, Costa fez visita de cortesia ao procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Tonet, que cumpre o seu segundo mandato à frente do Ministério Público da região. Desde que assumiu o MP há três anos, Tonet priorizou o investimento em tecnologia da informação.

Luiz Cláudio Costa e Antonio Sérgio Tonet Eric Bezerra

“O nosso Ministério Público estava catalogado pelo Conselho Nacional do Ministério Público como o último do país em investimento em tecnologia da informação e recentemente levamos para São Paulo ferramentas e programas que foram desenvolvidos aqui em Minas Gerais”. Em setembro de 2019, o MPSP e o MPMG firmaram termo de cooperação que prevê o compartilhamento de bases e ferramentas de cruzamento de dados.