Presidente da Record TV visita Tribunal de Justiça da Bahia No encontro, um dos temas foi a importância da divulgação e valorização do trabalho do Poder Judiciário feito pelo bem da coletividade

Executivos da Record TV e Record TV Itapoan em visita de cortesia ao presidente do TJ-BA Moisés Bisesti/TJ-BA

O presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa visitou, hoje (6) pela na manhã, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Acompanhado do diretor da Record TV Itapoan, Fábio Tucilho, do juiz de direito aposentado, Everaldo Cardoso de Amorim e da gerente de Relações Institucionais da Record TV, Karina Lajusticia, Costa foi recebido pelo desembargador Lourival Almeida Trindade, em seu gabinete na capital baiana.

Com o objetivo principal de consolidar e reforçar o relacionamento entre as instituições, um dos temas discorridos durante o encontro foi a importância da divulgação e valorização do trabalho do Poder Judiciário feito pelo bem da coletividade.

"A imprensa tem a importante missão de dar voz a todas as instituições e o Poder Judiciário é fundamental, é um dos pilares da democracia", disse Costa.

E completou:

"O papel do Poder Judiciário e, consequentemente, o papel da imprensa na sua responsabilidade de informar, é levar a informação à diante dos direitos e deveres das pessoas. É mostrar que o Poder Judiciário trabalha incansavelmente para garantir que esse pilar da democracia se mantenha de pé".

Já Lourival Trindade, ressaltou ter como meta a transparência do tribunal e o aumento da produtividade.

O desembargador foi empossado no início de fevereiro para presidir o TJ-BA no biênio 2020/2022.