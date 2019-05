Presidente da RecordTV participa de debate sobre fake news Luiz Cláudio Costa esteve presente no Encontro Nacional de Juízes Estaduais, na cidade de Foz do Iguaçu e discutiu sobre fake news e redes sociais

Luiz Cláudio Costa participou o VII Encontro Nacional de Juízes Estaduais Karina La Justicia

O presidente da RecordTV, Luiz Cláudio Costa, participou como debatedor do VII Encontro Nacional de Juízes Estaduais, na cidade de Foz do Iguaçu.

Conhecido como o maior evento da Magistratura estadual, o Encontro deste ano teve como tema central “A Magistratura na sociedade brasileira — entre o real e o ideal”, abordado durante painéis e palestras de grandes nomes do Poder Judiciário, do Direito e da sociedade civil.

A ascensão das chamadas notícias falsas, mais conhecidas como fake news, e as redes sociais foram a temática do terceiro painel do Enaje (Encontro Nacional de Juízes Estaduais).

Em seu pronunciamento, Luiz Cláudio destacou que as fake news tornaram-se um modelo de negócio na era digital e apontou três frentes para solucionar os graves problemas da desinformação: a regulamentação, a educação midiática e o jornalismo feito com qualidade e credibilidade.

Presidente da Record participou do evento como debatedor Divulgação

A juíza Patrícia Cerqueira, integrante da Secretaria de Prerrogativas da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), presidiu a mesa do painel que contou ainda com a participação da juíza Ana Carla Criscione dos Santos, do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), juíza Beatriz Fruet Moraes, do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), do deputado federal Marcos Pereira (PRB-SP), 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados e da advogada e especialista em contencioso envolvendo redes sociais, Patrícia Martins.

O evento trienal, tradicionalmente realizado pela AMB, contou, nesta edição, com a parceria da Amapar (Associação dos Magistrados do Paraná).

Evento contou com a parceria da Amapar Divulgação

Em depoimento, o juiz Jayme de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros destacou: “É hora de avançar com equilíbrio, sabedoria e mantendo a unidade necessária para defender este País. O presidente da AMB continuará defendendo a Magistratura com a certeza de que todos vocês estão, também, cumprindo com suas missões. Seguimos firmes e fortes, porque o Brasil precisa caminhar”.