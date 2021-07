Presidente deve ficar três dias internado em SP, diz Flávio Senador afirmou que família está tranquila com o estado de saúde do pai, internado para avaliação de cirurgia de emergência

Flávio também disse que presidente ainda não definiu se pedirá licença do cargo Adriano Machado/ REUTERS 27.04.2021

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho do presidente, afirmou que o pai, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ficará em observação por três dias no hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP), depois de ser internado para avaliar a necessidade de cirurgia de emergência. Ele também afirmou que a família está tranquila sobre a saúde do mandatário.

"Falei com o médico dele mais cedo. Ele me tranquilizou, falou para a família ficar calma, que não tinha nada de mais grave acontecendo, que ele estaria em observação. Passou o telefone para ele, [estava] um pouco grogue pela anestesia, disse para ficar tranquilo", afirmou o senador a jornalistas após o encerramento da sessão da CPI da Covid.

Ainda de acordo com Flávio, não há definição se o presidente terá de se licenciar do cargo.

A decisão de transferir Bolsonaro para São Paulo foi tomada pelo médico Antonio Luiz Macedo, responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente. Ele diagnosticou o presidente com obstrução intestinal. Nos últimos dias, o presidente vinha enfrentando uma crise de soluços. Ele embarcou de Brasília para a capital paulista pontualmente às 17h30.

Por causa internação, a agenda do presidente foi cancelada. Nesta manhã, ele participaria de uma reunião entres os presidentes do Judiciário, Executivo e Legislativo, para discutir as relações entre os poderes. O encontro será reagendado.