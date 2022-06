Presidente do Banco Central diz que PIB pode ser revisto para cima Roberto Campos Neto citou previsão de crescimento do PIB de 1,5% a 2%, durante audiência na Câmara dos Deputados Presidente do Banco Central cita previsão de crescimento de 1,5% a 2% do PIB

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto José Cruz/Agência Brasil

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro pode ser revisto para cima. Segundo projeções citadas por Campos Neto em audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, há previsões de crescimento de 1,5% a 2%.

O representante do BC deu as declarações na Comissão de Defesa do Consumidor da Casa Legislativa. “A gente tem visto revisões para cima no PIB brasileiro. O Brasil é um dos poucos países que tiveram revisão do PIB para cima. Já ouvimos muita gente falar em crescimento de 1,5% e 2%”, disse.

Campos Neto analisou que as recuperações dos setores de serviços, comércio e parte da indústria são indicativos de uma melhora do cenário econômico. Ele ressaltou que o país implementou medidas de combate à inflação, como subir a taxa de juros.

“O mundo começa a subir os juros, e o Brasil foi bem na frente. Subiu os juros bem, foi um dos primeiros países a dizer publicamente que entendia que o problema da inflação seria mais persistente.”

Para o presidente do Banco Central, a pandemia de Covid-19, o aumento na procura por bens e uma maior demanda por energia, entre outros pontos, resultaram na manutenção da inflação global.