Do R7, com Agência Estado

Presidente do BC se reúne nesta 2ª com executivos de 5 bancos em SP Participam do encontro dirigentes da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco Safra e da Febraban. Ele também falará com presidente da Tecnisa

Roberto Campos Neto é presidente do BC José Cruz/Agência Brasil

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, terá um encontro nesta segunda-feira (6), às 11 horas, em São Paulo, com executivos de cinco instituições financeiras e um da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para tratar de temas estruturais e conjunturais do sistema financeiro nacional.

Participam do reunião:

• Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa;

• Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil;

• Candido Botelho Bracher, presidente do Itaú;

• Octavio de Lazari Junior, presidente do Bradesco;

• Alberto Corsetti, presidente do Banco Safra; e

• Murilo Portugal, presidente da Febraban.

Às 13h, Campos Neto também se reunirá com Meyer Nigri, presidente da Tecnisa, para tratar de assuntos institucionais.