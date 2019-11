Presidente do BC viaja nesta sexta-feira para Basileia e Londres Em Basileia, Campos Neto vai participar de reuniões no âmbito da Bimonthly Meeting e, em Londres, de encontros com investidores institucionais Campos Neto

Pedro França/Agência Senado - 26.2.2019

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, viaja nesta sexta-feira (8) para Basileia, na Suíça, e depois segue para Londres, no Reino Unido, conforme despacho publicado no DOU (Diário Oficial da União).

Em Basileia, Campos Neto vai participar de reuniões no âmbito da Bimonthly Meeting promovida pelo Bank for International Settlements e, em Londres, de encontros com investidores institucionais.

O período da viagem do presidente do BC será de 8 a 14 de novembro.

