Presidente do PSDB em Suzano é assassinado ao sair de casa De acordo com fontes próximas, Isaías Martins da Silva teria sido alvejado com cinco disparos no bairro Jardim Varan

Isaías Martins da Silva, morto em Suzano Facebook / Reprodução

O presidente municipal do PSDB de Suzano, Isaías Martins da Silva, foi assassinado a tiros quando saía de sua residência, na manhã deste sábado (21). Conhecido como Isaías Pró-Moradia, ele tinha 59 anos, e tentou se candidatar, sem êxito, a vereador da cidade em 2016, com a modesta verba de R$ 6 mil.

Naquele ano, declarou um corsa 1995, e R$ 1,7 mil na Previdência. De acordo com fontes próximas, ele teria sido alvejado com cinco disparos no bairro Jardim Varan, em Suzano.

A cidade de Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê, tem 152 mil habitantes, e fica a 56 km da capital.

Veja nota do presidente estadual, Marco Vinholi:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do presidente municipal do PSDB de Suzano, Isaías Martins da Silva. Em nome do Diretório Estadual do PSDB-SP me solidarizo à sua família, amigos e aos tucanos de Suzano, reafirmando nosso compromisso em cobrar a elucidação de sua morte e a punição exemplar dos culpados.

