Presidente do STF, Luiz Fux, toma vacina contra covid no Rio Aos 67 anos, presidente do STF recebeu primeira dose no posto instalado no antigo Palácio da Justiça, sede do Museu da Justiça

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebe sua primeira dose ADRIANO ISHIBASHI/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO-02/-4/2021

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, nesta sexta-feira (2). Aos 67 anos, Fux foi vacinado no posto instalado no antigo Palácio da Justiça, sede do Museu da Justiça – Centro Cultural do Poder Judiciário (CCMJ), no centro do Rio de Janeiro.

O ministro, que foi juiz e desembargador do TJRJ, entrou na fila, mas, como havia pouco movimento, não precisou esperar muito. O novo posto, aberto na última terça-feira (30), é uma parceria do Tribunal de Justiça do Rio com a Prefeitura do Rio.

"Hoje é um dia importante, porque na qualidade de homem público eu transmito o exemplo de ter tomado a primeira dose da minha vacina. Nós, do Judiciário, temos uma profunda deferência à ciência. Por isso é que dizemos sim à ciência e não à morte. Sim à vida e não à morte", disse após receber a vacina.

"Nós devemos nos unir para cuidarmos uns dos outros e, acima de tudo, conscientizar toda a sociedade que se ela pretende ter esperança, efetivamente devemos nos vacinar todos", acrescentou.

Além de Fux, os ministros Marco Aurélio Mello e Rosa Weber também informaram que já receberam as vacinas contra a covid-19.

Fux foi diagnosticado com covid-19 assim que tomou posse da presidência do STF, em setembro do ano passado. Ele foi o primeiro entre os 11 ministros a ser infectado.