Presidente do STF recebe novo ministro Kassio Nunes Luiz Fux vai se encontrar com o magistrado, que substituiu o decano Celso de Mello, às 17h em Brasília desta quinta-feira (22)

Luiz Fux recebeu Kassio Nunes Fellipe Sampaio

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, recebeu, nesta quinta-feira (22), o mais novo integrante da Corte, Kassio Nunes Marques. O encontro foi às 17h na sede da instituição.

Nunes foi nomeado oficialmente ministro do Supremo no início da tarde, depois da publicação de uma edição extra do Diário Oficial da União, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

O nome de Nunes foi aprovado no Senado Federal na última quarta-feira (21) por 57 votos favoráveis e 10 contrários. Para a o nome do magistrado passar, eram necessários os votos favoráveis de, ao menos, 41 parlamentares. Mais cedo, o nome de Nunes foi validado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa com o apoio de 22 senadores.

A vaga que será assumida por Nunes representa a primeira indicação de Bolsonaro para a Suprema Corte. O cargo foi aberto com a antecipação da aposentadoria de Celso de Mello, que deixou o posto após 31 anos.