Presidente nacional da OAB visita a Record TV Brasília José Alberto Simonetti afirmou que temas como a liberdade de imprensa foram discutidos com a diretoria da Record TV Presidente nacional da OAB visita a Record TV Brasília

Brasil | Giovana Cardoso*, do R7, em Brasília

Em visita à Record TV e ao R7 em Brasília, o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), José Alberto Simonetti, afirmou que temas como liberdade de imprensa, de expressão, o futuro do Brasil e o papel da ordem foram discutidas em conversa com a diretoria da emissora em Brasília.

Participaram do encontro Luiz Cláudio, presidente da Record TV; Luciano Ribeiro Neto, diretor-geral da Record TV Brasília; e Paulo Batista diretor-executivo da Record TV em Manaus

Durante a visita, o presidente falou sobre a necessidade da instituição em dialogar com a sociedade por meio da imprensa. De acordo com ele, a impresa permite que a informação "possa cumprir nossos deveres cívicos e chegar até a sociedade".

Simonetti ainda comentou sobre o impacto econômico da pandemia na sociedade e especificamente para os advogados. "Nossa classe foi afetada, perdendo oportunidade de trabalho e seus escritórios", comentou.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro