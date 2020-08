'Presidente tem que andar pelo país", diz Mourão sobre viagens

Mourão diz que presidente não pode ficar isolado no DF Romério Cunha/VPR - 28.06.2019

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira (21) que o presidente Jair Bolsonaro precisa andar pelo país para compreender o que está acontecendo em cada uma das regiões.

“O presidente tem que andar pelo país, tem que ver o que está acontecendo, tem que mostrar o que está sendo feito, tem que ter contato com a população. Isso faz parte. Você não pode ficar isolado aqui no Palácio em Brasília e ficar acreditando em história da carochinha, tem que ir no terreno para ver o que está acontecendo”, afirmou Mourão ao ser perguntado se viagens de Bolsonaro seriam uma antecipação da campanha para 2022.

Segundo Mourão, para ele, as viagens não causam "constrangimento nenhum".

ICMBio

Na quinta-feira (20), o presidente do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Homero Cerqueira, deixou o cargo depois de entrar em desacordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a atuação da agência no combate aos incêndios no Pantanal.

Para Mourão, a saída não afeta Salles. "Isso não afeta o ministro do Meio Ambiente, pô, isso aí é decisão dele lá. Ele faz as trocas que ele julgar necessário. Vamos lembrar que o meu trabalho é de coordenação e controle. Então, os ministros continuam com liberdade de ação para tocar o ministério deles dentro das missões que estão colocadas para cada um nos objetivos aí do nosso conselho. Então, independente das peças do tabuleiro, a tarefa tem que ser cumprida”".

O vice-presidente, que é coordenador do Conselho da Amazônia, também afirmou que a campanha de preservação e desenvolvimento do local começou há 48 horas e que estão monitorando a região.

“Como vocês sabem, semana passada foi aprovado o crédito extraordinário da operação Brasil 2 e esse crédito chegou na mão do ministério da defesa na terça e agora que nós vamos poder voltar com força total para poder manter a pressão em cima das ilegalidades”, afirmou Mourão.