Presidentes de PSDB, MDB e Cidadania entram em consenso por provável candidatura de Tebet

Brasil | Alan Rios, do R7, em Brasília

Senadora Simone Tebet Leopoldo Silva/Agência Senado - 21.9.2021

Os presidentes do PSDB, MDB e Cidadania entraram em consenso nesta quarta-feira (18) quanto ao nome de Simone Tebet (MDB) para ser pré-candidata à Presidência da República. Com isso, o ex-governador de São Paulo João Doria ficaria fora da disputa.

Apesar de a visão dos caciques dos partidos considerar que a senadora é a melhor opção para o pleito, ainda não há uma definição final. O anúncio só deve sair na próxima semana.

"Fica evidenciado que houve consenso em cima da Tebet, mas ainda não é uma decisão. É a direção nacional dos partidos que vai decidir", disse o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Segundo ele, uma nova reunião será convocada para a próxima terça-feira (24).

Também estiveram presentes no encontro de hoje os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e do MDB, Baleia Rossi. Um dia antes, Araújo tinha prometido que seria apresentada uma pesquisa encomendada em conjunto pelas três legendas para saber qual nome mais agrada ao eleitor, entre João Doria e Simone Tebet.

O ex-governador de São Paulo, que não participou dos encontros em Brasília nesta quarta-feira, afirmou que nem sequer teve acesso à pesquisa e que não recebeu nenhum comunicado. Nos últimos dias, Doria vem ressaltando que foi escolhido nas prévias do PSDB para concorrer à Presidência.

Em meio à reunião dos presidentes dos partidos desta quarta-feira, o ex-governador usou as redes sociais para dizer que "o momento é de diálogo" e apoiar um internauta que chamou de "virada de mesa" uma decisão contrária à tomada nas prévias.