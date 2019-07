Do R7

Presidentes de TREs se reúnem para debater o sistema político-eleitoral Cerimônia de abertura da 76ª edição do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais aconteceu nesta quinta-feira (4), no Palácio de Justiça

Presidentes dos TREs se reuniram na noite desta quinta-feira (4), no centro de SP Edu Garcia/R7

Presidentes e representantes dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) de todo o país se reuniram na noite desta quinta-feira (4), no Palácio de Justiça de São Paulo, na região central de São Paulo, para a cerimônia de abertura da 76ª edição do Coptrel (Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais).

O encontro tem como objetivo debater o sistema político-eleitoral brasileiro. Conforme o desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente do TRE-SP, historicamente os tribunais regionais cumprem papel fundamental para a democracia e encontros como este contribuem para "renovação dessa missão".

Para o desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), "quando se fala em democracia tem que lembrar do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais e juízes eleitorais".

Evento aconteceu no salão nobre do Palácio da Justiça Edu Garcia/R7

Segundo o ministro Carlos Bastide Horbach, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), observando os recentes acontecimentos nas questões eleitorais no Brasil, percebe-se que "o Coptrel tem desenvolvido com excelência o seu papel".

O Coptrel é uma sociedade civil sem fins lucrativos integrada pelos desembargadores que, no momento, estão presidindo os Tribunais Regionais Eleitorais de seus respectivos Estados e o Distrito Federal.

O desembargador Padin, que também preside o Coptrel, falou ainda sobre o crescimento de notícias falsas, as fake news, propagadas nos últimos meses. Segundo ele, o que chega ao judiciário é uma quantidade muito pequena comparada ao universo do que é espalhado. Por isso, para o presidente do TRE-SP, a saída é aumentar a difusão de notícias verdadeiras.

A 76ª edição do encontro tem como sede o Hotel Radisson Paulista, no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo. O evento, iniciado nesta quinta-feira, ocorre ainda durante esta sexta-feira (5), também com a participação dos presidentes. Estão programados encontros entre os diretores-gerais e assessores de comunicação dos TREs.