Presídio no Acre tem fuga de 26 presos após fim de semana violento Ainda não se sabe se membros do PCC estão entre os que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco, como ocorreu no Paraguai Presídio no Acre tem fuga de 26 presos após fim de semana violento

Fuga aconteceu ao mesmo tempo em que onda de violência matou seis pessoas no Acre Luiz Silveira/Agência CNJ

Vinte e seis presos escaparam do Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre, na madrugada desta segunda-feira (20), sendo que um dos detentos foi recapturado, informou o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Estado, depois de um fim de semana violento com seis assassinatos na capital acriana.

A fuga no presídio em Rio Branco, que de acordo com o Iapen abriga membros de várias facções criminosas, acontece depois de, no último fim de semana, 75 presos fugirem de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, região de fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã (MS). Entre os presos que escaparam da prisão paraguaia estão integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o Iapen, ainda não é possível saber se membros do PCC estão entre os que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco. De acordo com o órgão, as investigações ainda estão no início e não é possível afirmar se o episódio no Acre tem relação com os assassinatos recentes no Estado ou com a fuga no Paraguai.

A Polícia Civil do Acre investiga a fuga, e a Polícia Militar do Estado trabalha nas buscas pelos fugitivos. As Secretarias de Segurança de Rondônia e da Amazônia foram alertadas para que façam barreiras para impedir que os foragidos de Rio Branco fujam do Estado.

Estão sendo feitas ainda revistas em todas unidades prisionais e socioeducativas --que abrigam menores de idade apreendidos — do Acre. O Corpo de Bombeiros auxiliará nas revistas. As Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Exército também foram alertados.

