Preso na Lava Jato, ex-deputado Nelson Meurer morre com covid-19 Ele tinha 78 anos e cumpria prisão no Paraná após ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal em processo de corrupção Morre ex-deputado Nelson Meurer

Meurer foi deputado por seis mandatos consecutivos Viola Junior/Câmara dos Deputados - 11.12.2013

Primeiro parlamentar no exercício do mandato a ser condenado na Operação Lava Jato, o ex-deputado federal paranaense Nelson Meurer (PP), de 78 anos, morreu neste domingo (12), vítima da covid-19.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Francisco Beltrão, onde ele foi prefeito entre 1989 e 1993.

Meurer estava preso desde o fim de 2019 em uma penitenciária do Paraná por determinação do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O ex-parlamentar foi internado na última terça-feira (7) em um hospital particular em Francisco Beltrão, no interior do Paraná, após ter sido infectado pelo coronavírus na unidade prisional em que se encontrava.

Além de prefeito, Meurer foi deputado federal por seis mandatos consecutivos, entre 1995 e 2018.

A condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro foi unânime na Segunda Turma do STF. Em maio de 2018, o ainda deputado recebeu a pena de 13 anos e nove meses de prisão em regime fechado. Recorreu em liberdade, mas acabou preso em novembro do ano seguinte.

Ele foi o primeiro político com foro privilegiado condenado pela Lava Jato no Supremo. Segundo as investigações, o deputado recebeu R$ 4 milhões em vantagens indevidas oriundas da Petrobras.

Como parlamentar, Meurer era líder do PP na Câmara. O partido teria recebido R$ 357,9 milhões em propina envolvendo contratos da petroleira, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República). O político sempre negou as acusações e se declarou inocente.