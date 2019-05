Pablo Nascimento, do R7

Preso pelo mensalão tucano, Eduardo Azeredo se desfilia do PSDB Ex-governador de Minas Gerais foi condenado a 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e peculato; político está preso desde maio de 2018

Polítoco está preso em Belo Horizonte Reprodução / RecordTV Minas

O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, se desfiliou do PSDB, partido pelo qual ocupou vários cargos políticos. A informação foi confirmada pelo TRE-MG (Tribunal Regional de Minas Gerais), nesta terça-feira (21).

De acordo com o Tribunal, a família do político, que está preso, enviou o pedido de desfiliação à Justiça Eleitoral. A homologou da solicitação foi feita no dia oito de maio.

Azeredo está preso desde o dia 23 de maio de 2018, condenado a 20 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro e peculato, no esquema conhecido como mensalão tucano.

Segundo as investigações, R$ 3,5 milhões foram desviados de estatais mineiras para a campanha de reeleição do político, em 1998, quando ele era governador de Minas.

O ex-governador cumpre pena em uma cela especial que fica dentro de uma unidade do Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Belo Horizonte.

Procurado pelo R7, o diretório estadual do PSDB informou que não vai comentar o motivo da saída do ex-tucano por ser um assunto de "caráter pessoal e de foro íntimo". A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Azeredo.

Veja a nota do PSDB:

"O Diretório Estadual do PSDB -MG, informa que o Sr. Eduardo Azeredo deu ciência ao partido, através de sua família, que protocolou perante o Tribunal Regional Eleitoral de MG sua desfiliação partidária do PSDB.

As razões que motivaram sua decisão, por serem de caráter pessoal e de foro íntimo, não serão objeto de comentários deste Diretório".