Prestes a sair do governo, ministra do Turismo se reúne com servidores após encontro com Lula Daniela Carneiro convidou servidores da pasta para cerimônia no fim da tarde; União Brasil quer Celso Sabino no cargo Prestes a sair do governo, ministra do Turismo se reúne com servidores após encontro com Lula

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, no Senado Roberto Castro/Mtur - 14.6.2023

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, convidou todos os servidores da pasta para uma cerimônia no fim da tarde desta quinta-feira (6). O encontro deve servir para a ministra se despedir da equipe dela. Antes da solenidade, Daniela vai conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto e deve entregar uma carta de demissão.

"A ministra de Estado do Turismo, Daniela Carneiro, convida a todos os servidores, funcionários e colaboradores do Ministério do Turismo para comparecerem hoje, dia 06 de julho às 17h no auditório do subsolo do Ministério do Turismo", diz o convite enviado pela ministra aos servidores do Turismo.

A ministra deve deixar o cargo após ter gerado um mal-estar com o União Brasil. Em abril, ela anunciou que deixaria o partido, e desde então a legenda tem cobrado Lula a substituí-la para acomodar outro político da sigla.

Líderes do União Brasil dizem que Daniela já não representa mais a legenda. Além disso, dirigentes do partido afirmam que uma eventual continuidade dela no cargo não vai fazer com que o União Brasil apoie Lula em votações no Congresso Nacional.

Com o Congresso prestes a entrar em recesso e pautas prioritárias para a área econômica na agenda de votação, como a reforma tributária e o novo marco fiscal, o partido quer a saída de Daniela para entregar os votos de que o governo precisa.

Para substituir Daniela, o União Brasil já definiu o nome do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). O parlamentar tem amplo apoio do partido, sobretudo da bancada da Câmara, que conta com 59 parlamentares.

Com a saída iminente, Daniela negocia com Lula uma forma de ser compensada pela saída do governo. Um dos pedidos é para que ela possa assumir posições de protagonismo na Câmara dos Deputados assim que reassumir o mandato de deputada federal.

Daniela já afirmou que vai continuar apoiando Lula mesmo fora do ministério, mas espera compor a liderança do governo na Câmara assim que a demissão for efetivada. Hoje, o líder é o deputado José Guimarães (PT-CE) e outros 17 parlamentares ocupam a função de vice-líderes. A ministra também tenta ser nomeada vice-líder do governo.

Além disso, Daniela espera o apoio do Palácio do Planalto para ser escolhida como relatora de projetos de interesse do Executivo no segundo semestre.