Previdência: CDH discute reforma em audiência pública nesta segunda

Paulo Paim anunciou a realização de duas audiências para discutir a reforma Waldemir Barreto/Agência Senado 03.04.2019

A CDH (Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa) debaterá nesta segunda-feira (21), às 15h, a relação entre previdência e trabalho.

A reunião extraordinária é realizada na semana da votação final da reforma da Previdência (PEC 6/2019).

Presidente da CDH, o senador Paulo Paim (PT-RS) anunciou em 17 de outubro a realização de mais duas audiências públicas — além desta, está prevista outra na terça (22) — para discutir a reforma da Previdência.

A proposta deve ser votada pela CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) e pelo Plenário do Senado na própria terça.

Mas para Paim, o "jogo ainda não terminou" e é importante que os senadores compreendam que esta é "a reforma da Previdência mais cruel de todos os tempos".

Em debate em 16 de outubro na CCJ, especialistas argumentaram que os cálculos referentes ao déficit da Previdência basearam-se em números manipulados, totalmente errados.

O senador lembrou que o fator previdenciário não foi levado em conta, como se todos os trabalhadores se aposentassem com salário integral, quando os benefícios na verdade são reduzidos em praticamente de 30 a 40%.

Foram convidados para a audiência desta segunda-feira:

• Paulo Kliass, economista;

• Vladimir Nepomuceno, especialista em Direito Previdenciário;

• Flávio Tonelli Vaz, o assessor técnico da Câmara dos Deputados;

• Tiago Kidricki, presidente da Comissão Especial de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS);

• Representante do Ministério Público do Trabalho (ainda não definido).

A reunião será realizada em caráter interativo.

Quem tiver interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do Portal e-Cidadania e do Alô Senado (0800 61 2211).