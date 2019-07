Previdência: Maia se reúne com ministros em semana decisiva Presidente da Câmara tem encontro com Onyx e Marinho, na tarde desta segunda-feira (8), em sua residência oficial Previdência: Em semana decisiva, Maia se reúne com Onyx e Marinho

Em semana decisiva para Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reúne na tarde desta segunda-feira (8) em sua residência oficial com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Secretaria de governo, Luiz Eduardo Ramos, e líderes do parlamento.

Estão também na residência o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (PRB-SP), o líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o líder do PRB, Jhonantan de Jesus (PRB-RR), e os deputados Alexandre Frota (PSL-SP) e Jeronimo Goergen (PP-RS)

O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também está presente no encontro.

Nenhum dos convidados falou à imprensa ao chegar ao local.

No entanto, a reunião que faria no fim desta tarde com líderes partidários foi remarcada para terça-feira (9), às 9h. O objetivo do encontro é fechar acordos para viabilizar a aprovação da reforma da Previdência no plenário da Casa até o fim desta semana.

Pela manhã, Maia afirmou esperar uma presença de mais de 490 deputados, dos 513, para não correr riscos na hora da votação. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a reforma precisa de, no mínimo, 308 votos a favor e deverá ser aprovada em dois turnos para passar ao Senado.

