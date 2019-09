Previdência: Presidente do Senado garante votação na terça (1º) Davi Alcolumbre afirmou que pressão para deliberação da LDO o fez adiar apreciação da reforma no Congresso, mas que calendário não será afetado

Davi Alcolumbre: 'faremos a nossa obrigação e cumpriremos o nosso dever' Roque de Sá/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou em Plenário, na noite de quarta-feira (25), que não convocou a sessão do Congresso Nacional, no dia anterior, para votar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) com o intuito de adiar a votação da reforma da Previdência (PEC 6/2019).

Leia também: Relator da Previdência foi pego de surpresa com adiamento

Alcolumbre também garantiu que a votação da proposta será realizada na próxima terça-feira (1º), sem afetar o calendário estabelecido por acordo com líderes.

"Ao contrário, nós faremos a nossa obrigação e cumpriremos o nosso dever", disse.

Leia também: Reforma da Previdência: saiba o que muda na proposta atual

Pela manhã, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), e à tarde, a votação, em primeiro turno.

Pressão para votação da LDO

A deliberação sobre a LDO, segundo Alcolumbre, foi cobrada por deputados, ministros, senadores e integrantes da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Por isso ele convocou o Congresso para votá-la.

Leia também: Teste: você está se preparando para aposentadoria depois da Reforma?

O presidente do Senado afirmou que, em uma reunião com deputados, líderes e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi cobrado de forma incisiva em relação a apreciação dos vetos e também sobre da votação dos PLNs incluídos na pauta do Congresso.

"Eu quero dizer que de maneira nenhuma eu gostaria de cancelar a reunião da CCJ. De maneira nenhuma, eu gostaria de cancelar a leitura do parecer do senador relator da reforma da Previdência." Davi Alcolumbre

"Se cometi um erro, peço publicamente desculpa à senadora Simone Tebet [presidente da CCJ[ e ao senador Tasso Jereissati [relator da PEC]. Mas eu jamais fiz com o intuito de atrapalhar ou de atrasar o trabalho da CCJ, da votação da previdência e do trabalho do relator da matéria — garantiu.

*Com Agência Senado.