PRF apreende carretas com quase 1 milhão de pacotes de cigarros no PR

Em uma das carretas, a carga não chegou nem a ficar escondida Reprodução

A PRF (Polícia Rodoviária Federal ) apreendeu duas carretas carregadas com aproximadamente 950 mil carteiras de cigarro contrabandeadas do Paraguai nesta terça-feira (20) na região de Guaíra, oeste do Paraná. As duas cargas apreendidas ultrapassam os R$ 4,75 milhões.

A primeira carreta foi abordada às 3 horas da manhã, no quilômetro 345 da BR-163. Os documentos do veículo apresentados pelo motorista, de 36 anos continham indícios de falsificação. Ao retirar a lona da carreta, os agentes da PRF encontraram cerca de 450 mil maços de cigarro.

Preso em flagrante, o motorista disse que saiu do Mato Grosso do Sul e que levaria a carga ilícita para Minas Gerais.

A segunda carreta também foi abordada na BR-163, no município de Mercedes, por volta das 8 horas da manhã. Sob uma camada superficial do farelo de soja, os agentes da PRF encontraram cerca de 500 mil carteiras de cigarro. Aos agentes, o homem também disse que partiu de Mato Grosso do Sul, e que levaria o cigarro para Santa Catarina.

A PRF encaminhou as duas ocorrências para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. As duas apreensões fazem parte da Operação Hórus, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo da operação, que reúne diversos órgãos de segurança pública, é impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do País.

Na outra carreta, cigarros estavam escondidos em carga de soja Reprodução

