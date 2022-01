PRF e PCDF apreendem 789 kg de maconha dentro de carro na BR-040 Um homem de 24 anos foi preso transportando 1.095 tabletes da droga; essa é a maior apreensão do ano no Distrito Federal

A- A+

A droga estava distribuída em 1.095 tabletes PRF/Divulgação

Uma operação conjunta da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) apreendeu 789 kg de maconha na BR-040, no último domingo (23). O condutor do veículo que transportava a droga foi preso em flagrante. Essa é a maior apreensão neste ano no DF.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a maconha distribuída em 1.095 tabletes que estavam escondidos no bagageiro e na parte traseira do carro. O motorista de 24 anos ainda tentou fugir do local, mas foi preso ao ser parado por uma viatura da Polícia Civil.

A maconha foi encontrada dentro do bagageiro e na parte traseira do veículo PRF/Divulgação

De acordo com a PCDF, o veículo trazia das drogas do estado de São Paulo e tinha como destino final o Distrito Federal.

A ocorrência foi registrada na 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) como tráfico de substâncias entorpecentes, receptação, moeda falsa, uso de documento falso e adulteração.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro.