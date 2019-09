Primavera chega nesta segunda com frio e chuvas irregulares Estação das flores é conhecida por trazer uma mistura do clima do inverno e do verão. Veja lugares para aproveitar a época na capital de São Paulo

Primavera começa nesta sexta-feira (23), às 4h50 Reprodução/Ceagesp

A Primavera chega nesta segunda-feira (23), às 4h50, trazendo frio e chuvas irregulares, de acordo com boletim da Somar Meteorologia.

A estação das flores, que encanta as cidades brasileiras com suas árvores repletas de frutos, é conhecida por trazer uma mistura do clima do inverno e do verão.

Chuva e temperatura durante a estação

No início da primavera, a distribuição da chuva será irregular e de calor intenso no Sudeste e Centro-Oeste.

No entanto, essa semana uma frente fria ainda persiste na região Sudeste. Somente em dezembro, simulações mostram um mês realmente chuvoso sobretudo para esse estado.

A região Sul, especialmente os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, receberão chuva mais intensa em outubro.

A primavera na região também não será das mais quentes.

RS e SC terão chuva acima da média

Durante a estação, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão chuva acima da média, enquanto o Paraná e boa parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste receberão chuva na quantidade normal

As exceções serão o Espírito Santo e o leste e norte de Minas Gerais que registrarão chuvas abaixo da média.

Nordeste e o leste da região Norte terão uma primavera mais seca que o normal.

Calor acima da média

O calor acima da média predominará na maior parte do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e do leste do Nordeste.

Apesar de algumas chuvas previstas para a última semana de setembro na região Sudeste do país, a tendência é de que o mês de outubro tenha chuvas abaixo do normal para o período.

Os Estados de São Paulo e Minas Gerais serão os mais atingidos.

Na segunda metade da primavera, a previsão é de que aos poucos volta a chover de forma mais frequente, especialmente na segunda metade do período.

No fim da estação, há expectativa de chuvas dentro do normal.

Já as temperaturas máximas seguem acima do normal para o período.

Curiosidade

O início da Primavera tem a ver com a posição da Terra em relação ao Sol.

Será justamente às 4h50 (hora de Brasília) do dia 23 de setembro que os dois hemisférios da Terra receberão a mesma quantidade de energia proveniente do Sol.

Daí também o nome de Equinócio da Primavera (Equi=Igual).

Veja locais para curtir a Primavera na capital paulista

Casa das Rosas, na Avenida Paulista, na região central da capital de São Paulo Rogério Cassimir/Reprodução Facebook

Casa das Rosas

A Casa das Rosas, localizada na Avenida Paulista, foi construída em 1930 e abriga um museu dedicado à leitura e pesquisa. O espaço conta com um acervo de 35 mil volumes da biblioteca do poeta, tradutor e ensaísta Haroldo de Campos.

Do lado de fora, é possível sentar em um dos bancos colocados estrategicamente no jardim para ler, conversar ou simplesmente curtir a beleza do espaço, que também dispõe de um café com diversas delícias e almoço.

Serviço:

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista – São Paulo – SP

Horário de funcionamento: Terça à sábado, das 10 às 22h; domingos e feriados, das 10 às 18 horas.

Feira das Flores, na Ceagesp, zona oeste de São Paulo Divulgação/Ceagesp

Feira de Flores

Marca registrada da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), a Feira de Flores é a maior do gênero no país.

São comercializadas entre 800 e 1 mil toneladas de flores e plantas por semana. Por dia, circulam em média de 5 mil a 8 mil pessoas no local.

Serviço:

Endereço: Pavilhão Mercado Livre do Produtor (MLP) – Av. Dr. Gastão Vidigal, 1946 – Vila Leopoldina. Estacionamento pelos portões 4 e 7

Horário de funcionamento: Terça e sexta-feira das 0h às 9h30

Jardim Botânico de São Paulo Reprodução/Governo de SP

Jardim Botânico

O Jardim Botânico foi fundado em 1928 e tem 143 hectares cobertos por várias espécies vegetais.

O Instituto de Botânica dispõe de uma biblioteca com cerca de 6.400 livros e privilegiado acervo botânico.

No Museu Botânico há amostras de plantas da flora brasileira, coleção de produtos extraídos de plantas e representações de ecossistemas do Estado.

No conjunto arquitetônico-cultural do local destacam-se, além do museu, duas estufas que abrigam plantas típicas da Mata Atlântica e exposições temporárias, o Jardim de Lineu, o portão histórico de 1894, e o marco das nascentes do riacho Ipiranga.

Serviço:

Endereço: Av. Miguel Stéfano, 3687 - Água Funda – São Paulo – SP

Horário de funcionamento: aberto de terça a domingo das 9h às 17h

Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Parque do Carmo

O Parque do Carmo, localizado na zona leste da capital, é conhecido pela Festa das Cerejeiras, que é promovida quando as árvores florescem e tomam toda a paisagem do local, em agosto.

Mesmo sem o espetáculo das cerejeiras, o parque tem mais de 6 mil árvores com flores para apreciar durante toda a estação.

Serviço:

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera

Horário de funcionamento: das 5h30 às 20h

Parque do Ibirapuera, São Paulo Reprodução/Instagram Parque Ibirapuera

Parque do Ibirapuera

Reduto dos paulistanos, o Ibirapuera é o mais importante parque urbano de São Paulo. Seus três lagos artificiais são interligados e ocupam 1,6 milhão de m2.

O parque possui ciclovia, 13 quadras iluminadas, pistas de corrida, passeio e descanso e áreas abertas para shows.

Abriga prédios públicos, museus, planetário, o prédio da Bienal, ginásio de esportes, Museu do Presépio, Museu da Aeronáutica e do Folclore, o Obelisco (link), o Monumento às Bandeiras (link) e o Pavilhão Japonês.

Serviço:

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

Funcionamento:

- Portões: 2, 3, 5 e 10: das 5h às 00h.

- Portões: 4, 6 e 9: das 5h às 22h.

- Portões: 7, 8 e 9-A: das 6h às 20h.

- Portão: 7-A: das 7h às 17h.

Aos sábados:

Portões de acesso a veículos fecham às 22h; todos os veículos no interior do Parque devem sair até meia noite, exceto credenciados.

Portões de acesso de pedestres fecham às 22h, exceto os portões 02 e 10, com livre acesso 24h.

Ciclofaixa de lazer – circuito zona Oeste e circuito Paulista Centro funciona aos domingos e feriados, das 7h às 16h.