Primeira-dama Michelle Bolsonaro surpreende e faz discurso em Libras “Pessoas com deficiências serão valorizadas”, garantiu ela no parlatório do Palácio do Planalto nesta terça-feira (1º) Michele Bolsonaro faz discurso em libras

Michele Bolsonaro fez discurso em Libras Reprodução/RecordTV

Michelle Bolsonaro fez uma surpresa durante a posse de Jair Bolsonaro nesta terça-feira (1º) e discursou em Libras (Língua Brasil). A primeira-dama falou antes do presidente no parlatório do Palácio do Planalto.

“Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui. Momento de agradecer a todos vocês, brasileiros e brasileiras, por todo o apoio e pelo carinho desde o início da nossa campanha.”

Durante o discurso, a primeira-dama ainda agradeceu pela “solidariedade nos momentos difíceis” que Bolsonaro passou e agradeceu a Carlos Bolsonaro, filho do presidente, por ter ficado com o pai após o atentado. “Em especial, quero agradecer meu enteado Carlos por toda ajuda e parceria durante os 23 dias que passamos no hospital em São Paulo.”

“A partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio poder trabalhar para todo a sociedade brasileira”, declarou ela. “As eleições deram voz a quem não era ouvido e o cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade”, continuou.

Michelle quebra protocolo e beija Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.01.2019

Ao final do discurso, Michelle declarou que as “pessoas com deficiências serão valorizadas” e “terão os direitos respeitados”. A primeira-dama ainda quebrou o protocolo e, a pedido do público, beijou Jair Bolsonaro.