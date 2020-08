Primeira fase da Operação Xavante distribui 11 mil medicamentos

Operação Xavante atendeu população indígena no Mato Grosso Divulgação/Ministério da Defesa

A primeira fase da Missão Xavante, projeto do governo federal para levar assistência médica a insumos à população indígena com o apoio das Forças Armadas, chegou ao final neste domingo (2).

A equipe de 24 profissionais de saúde das Forças Armadas atendeu indígenas da etnia xavante entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, no estado do Mato Grosso. Ao todo, foram 1.578 atendimentos realizados com o apoio de equipes de saúde do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) Xavante e da Secretaria Municipal de Saúde do estado do Mato Grosso.

Também foram distribuídos mais de 11 mil medicamentos, sendo a maioria para diabetes e hipertensão.

Barroso determina que governo faça ações contra pandemia entre índios

As aldeias foram contempladas com médicos clínicos gerais, ginecologistas obstetras, infectologista, pediatras, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que proporcionaram atendimento médico especializado e reforçaram a atuação da saúde local realizada pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena do DSEI Xavante.

A ação interministerial das Pastas da Defesa, da Saúde e da Justiça, na região Centro-Oeste do Brasil, levou assistência médica e insumos para auxiliar a população indígena em seis aldeias dos Polos Campinápolis e São Marcos.

Em função da extensa área de abrangência populacional e territorial, a missão Xavante de apoio às comunidades indígenas da região Centro-Oeste do País foi dividida em três fases. As próximas etapas estão previstas para acontecer de 3 a 9 de agosto, na área do Polo Base Marãiwatséde, e de 10 a 16 de agosto, no Polo Base Sangradouro do DSEI Xavante, ambas também no estado do Mato Grosso.