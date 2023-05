Primeiro encontro bilateral de Lula no Japão será realizado nesta sexta-feira Convidado para a Cúpula do G7 no país asiático, presidente se reunirá com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese Primeiro encontro bilateral de Lula no Japão será realizado nesta sexta-feira

Lula e Janja durante chegada a Hiroshima, no Japão Ricardo Stuckert / PR / 18.05.2023

No Japão para participar da Cúpula do G7, grupo que reúne as maiores economias mundiais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará ao menos sete encontros bilaterais com chefes de Estado. As reuniões começarão com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, nesta sexta-feira (19). Lula desembarcou na cidade de Hiroshima nessa quinta (18).

Neste sábado (20), às 8h45, o presidente terá um encontro com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. Foi ele que, na posição de presidente temporário do G7 e anfitrião do evento, convidou Lula para participar da cúpula, durante um telefonema no início de abril. Às 10h, Lula fará a terceira reunião bilateral da viagem, ao se reunir com o presidente da Indonésia, Joko Widodo.

Após o almoço, às 15h, os líderes do G7, dos oito países convidados (Brasil, Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Cook, Comores, Coreia do Sul e Vietnã) e de organizações internacionais farão a primeira sessão de trabalho da cúpula, com o tema "Trabalhando Juntos para enfrentar múltiplas crises". Às 17h55, Lula fará mais uma reunião bilateral, desta vez com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Em seguida, às 18h25, vai ocorrer a segunda sessão de trabalho com os participantes da cúpula, com o tema "Esforços conjuntos para um planeta resiliente e sustentável". O último compromisso do sábado será às 20h, quando o presidente brasileiro vai se reunir com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz.

Na manhã deste domingo (21), às 9h40, todos os chefes de delegação e cônjuges farão uma visita ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima. O evento inclui uma cerimônia de deposição de flores no local, em homenagem às vítimas da bomba atômica. Depois, às 10h30, ocorre a terceira e última reunião de trabalho da cúpula do G7 com os países convidados, com o tema "Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero".

Após o almoço, às 14h30, o presidente vai se reunir com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Às 15h15, Lula se encontra o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh.

Depois, às 17h, o presidente terá um encontro com um grupo de empresários japoneses e representantes do banco de financiamento JBIC. Participarão representantes dos conglomerados Mitsui, NEC, Nippon Steel e Toyota. Lula vai dar uma coletiva de imprensa às 8h, antes de embarcar de volta ao Brasil.

Cirurgia quando voltar ao Brasil

Lula pode ser submetido a uma cirurgia no quadril nos próximos dias, depois que retornar do país asiático. A equipe médica do presidente informou ao R7 que avalia a necessidade de intervenção cirúrgica.

Fontes próximas ao presidente afirmaram à reportagem que a possibilidade de diminuição do ritmo da agenda de Lula não é considerada. Médicos que acompanham o presidente também acham improvável que ele desacelere. Desde que tomou posse, Lula já foi aos seguintes países: Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, China, Emirados Árabes Unidos, Portugal e Espanha, além do Japão.