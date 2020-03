Primeiro-vice-presidente da Câmara fala sobre nova Lei de Informática

Marcos Pereira (centro) conheceu as instalações do CPQD divulgação/CPQD

O deputado federal e primeiro vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (Republicanos-SP), defendeu a aplicação da Lei de Informática durante visita ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), em Campinas, no interior de São Paulo.

A lei, de sua autoria, assegura incentivos às empresas instaladas no Brasil que desenvolvam novas tecnologias e invistam em pesquisa e desenvolvimento.

“Não podemos abrir mão de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento aqui no país. Esse foi o caminho tomado pelos países mais desenvolvidos do mundo porque a tecnologia não é mais algo do futuro, mas do presente. Os ajustes se resumem, basicamente, a estímulos para atrair e manter investimentos produtivos do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação – TICs”, finalizou.

Acompanhado do presidente do CPQD, Sebastião Sahão, o parlamentar conheceu laboratórios de tecnologia, conectividade, inteligência artificial e mobilidade elétrica, e ainda dirigiu um carro elétrico.

Marcos Pereira falou sobre a referência do centro para o País. “A qualidade técnica dos profissionais e equipamentos são de altíssimo nível. O Brasil que dá certo é esse que a gente vê aqui no CPQD”, disse o deputado.

Sahão ressaltou que a visita reforça a missão do CPQD de levar valor para a sociedade por meio de suas tecnologias. “O deputado Marcos Pereira é um grande expoente da política e sua vinda ao nosso centro converge com a nossa missão de contribuir para o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar da sociedade”, ressaltou Sebastião Sahão.

Nova Lei de Informática

A lei acaba com a isenção de tributos e cria um valor de crédito com base no total que a empresa investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação a cada trimestre. O novo incentivo será válido até dezembro de 2029.