Problema em urna no interior do Amazonas atrasou encerramento da apuração dos votos Justiça Eleitoral concluiu nesta terça-feira (4) o registro de 100% dos votos de milhões de eleitores pelo país Problema em urna no interior do Amazonas atrasou encerramento da apuração dos votos

Urnas eletrônicas usadas nestas eleições Flipar - Arquivo

Um problema técnico em uma urna do município de Coari, no Amazonas, fez com que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) levasse dois dias para concluir a apuração dos votos registrados em todo o país. Desde a noite de domingo, o sistema registrava 99,99% dos votos apurados.

Nesta terça-feira (4), a Justiça Eleitoral concluiu o registro de 100% dos votos. A demora ocorreu em razão da dificuldade de transmissão dos resultados no local específico. Como o equipamento eletrônico falhou, as autoridades eleitorais do estado precisaram substituí-lo por uma urna física com voto escrito.

Após a finalização da votação, que ocorreu às 17 horas, pelo horário de Brasília, os resultados precisaram de transporte de barco para um local com acesso a internet, onde os resultados foram informados ao TSE.

O presidente da corte, Alexandre de Moraes, comentou sobre o caso no começo da sessão desta terça-feira. "Hoje nós encerramos 100%. Na verdade, ficou faltando apenas uma única urna desde domingo. Houve um problema com a urna eletrônica de Coari, no Amazonas. Houve um problema com a urna eletrônica. Houve a necessidade de substituição por votos escritos e o transporte disso acabou gerando essa espera", disse o magistrado.

Moraes destacou que o índice de abstenção ficou na média histórica, em torno de 20%, sendo que foram contabilizados 118 milhões de votos válidos. O ministro destacou também que, na Câmara, o número de pretos, pardos e mulheres eleitos aumentou.

"Dos 513 deputados e deputadas eleitas, 91 são mulheres. Houve um aumento na participação das mulheres, ainda muito aquém do que esperamos. Mas houve um aumento. Também houve um aumento de candidatos pretos e pardos eleitos. O que mostra, que não a passos largos, mas que as medidas tomadas pelo TSE e referendadas pelo STF, em relação às candidaturas negras, vem no sentido de incentivar", completou.