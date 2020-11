Processo eleitoral americano é o tema da Live JR desta sexta-feira (6)

Gunther Rudzit participa da Live JR Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (6) o professor de relações internacionais da ESPM Gunther Rudzit.

Em pauta, estarão as eleições americanas. Será analisado como foi o processo eleitoral, a contagem de votos, o recorde de participação nas urnas e a batalha que deve chegar aos tribunais.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas, André Tal e Evelyn Bastos, correspondente internacional da Record TV em Washington, nos Estados Unidos.

A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país. As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.