Procuradores pedem rejeição do pedido de impeachment de Moraes

Alexandre de Moraes , ministro do STF Victoria Silva/AFP - 20.08.2021

A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) declarou neste sábado (21) esperar que o Senado rejeite o pedido de impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes enviado ao Senado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Em nota divulgada neste sábado (21), a entidade classificou o pedido como "remédio inadequado" e "fator de desestabilização entre os Poderes da República" e avalia que, com a rejeição, "se restabeleça o ambiente de equilíbrio e respeito à democracia, valor que não pode ser colocado em risco por qualquer agente público".

No texto, a ANPR manifesta preocupação em relação à forma adotada pelo presidente para contestar as decisões dos ministros da Corte. "Ao pedir o impeachment de um ministro do STF e prometer a formulação de pedido em relação a outro, o presidente da República avança o sinal para criar um cenário de intimidação na relação com o Poder Judiciário, o que fragiliza a nossa própria democracia", diz o texto. "É necessário entender que o equilíbrio entre os Poderes demanda diálogo, harmonia e cooperação, e não a crença na supremacia de um Poder sobre os demais."