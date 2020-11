Procuradoria da Mulher do Senado pedirá anulação no caso Mari Ferrer

A senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) Wilson Dias/ABr

A procuradora da Mulher do Senado, senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), afirmou nesta terça-feira (3) que pedirá a anulação da sentença que absolveu o empresário André de Camargo Aranha do crime de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer.

Leia também: Gilmar cita 'tortura' em julgamento de estupro de influenciadora

O juiz, Rudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acolheu a "tese" da defesa e do Ministério Público, de que o empresário cometeu "estupro culposo", ou seja, sem intenção.

Cenas do julgamento, no qual a vítima é humilhada, vieram a público por meio do site The Intercept Brasil. "Estupro culposo não existe", afirmou a senadora, pedindo ação da Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil para apurar a atuação dos envolvidos no episódio.

O Senado aprovou voto de repúdio à atuação do juiz, do promotor público e do advogado de defesa do caso, Cláudio Gastão da Rosa Filho, ao juiz Rudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ao promotor Thiago Carriço, por suas ações no julgamento.

*Com Agência Senado