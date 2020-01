Professores da educação básica terão aumento de 12,84% Com revisão, valor do salário base para os educadores da rede pública de todo o país passou de R$ 2.557,74 para R$ 2.888,24

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, confirmaram na noite de quinta-feira (16) o aumento de 12,84% no piso salarial dos professores da educação básica em todo o país.

Com a revisão, o valor do salário base para os professores da rede pública da Educação Básica passou de R$ 2.557,74 para R$ 2.888,24.

De acordo com o MEC, é o maior aumento em reais desde 2009. O reajuste está previsto na Lei do Piso (Lei 11.738), de 2008, que estabelece aumento anual no mês de janeiro.

O cálculo automático é atrelado à variação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Na conta, é considerada a variação no investimento mínimo por aluno nos Estados com menor arrecadação no exercício anterior.

No ano passado, os alunos desses Estados receberiam R$ 3.238,52 por ano. Com a melhora na arrecadação dos estados, no fim do ano esse valor subiu para R$ 3.440,29 - alta de 12,84%.

