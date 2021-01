Programa oferece 914 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2 mil Oportunidades do IEL (Instituto Euvaldo Lodi), braço educacional da indústria brasileira, estão espalhadas por nove estados IEL está com mais de 900 vagas abertas em todo o país

A- A+

IEL oferece 914 vagas de estágio em 9 estados Reprodução/IEL-DF

O IEL (Instituto Euvaldo Lodi), braço educacional da indústria brasileira, está oferecendo neste início de ano 914 vagas de estágio em 9 unidades federativas por meio de seu Programa Nacional de Estágio. O valor das bolsas é de até R$ 2 mil.

A maioria das oportunidades está em Goiás - são 623, em 23 cidades. No estado, as ofertas são direcionadas para estudantes matriculados no ensino médio, superior e técnico, com bolsas a partir de R$ 250 e até R$ 1.500.

Veja as oportunidades em cada estado:

Amazonas

O IEL Amazonas está com 12 vagas de estágio, das quais oito são para estudantes de nível superior dos cursos de administração, ciências contábeis, publicidade e propaganda, design gráfico e engenharia mecânica, uma vaga para nível técnico do curso de técnico em segurança do trabalho, além de três para nível médio, sendo uma PCD. Todas para atuação em Manaus de forma presencial.

O valor da bolsa varia conforme o nível de escolaridade. Nível médio, de R$ 300 a R$ 500; nível técnico, de R$ 500 a R$ 750; e nível superior, de R$ 750 a R$ 1.200. Os candidatos devem ter cadastro no site do IEL do Amazonas e manter todos os dados atualizados, principalmente telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e no contato: atendimento@iel-am.org.br

Ceará

O IEL Ceará está com inscrições abertas para seleção de estagiários do TCE-CE (Tribunal de Contas do Estado do Ceará). São oferecidas 82 vagas para estudantes dos cursos de administração, biblioteconomia, contabilidade, comunicação social, direito, engenharia civil, informática e pedagogia. Os estagiários selecionados atuarão em Fortaleza e receberão uma bolsa de estágio no valor de R$ 949,73, além de auxílio transporte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de janeiro no site do IEL.

A carga horária será de 20 horas semanais, distribuídas em jornadas de quatro horas diárias. Estão aptos a participar desta seleção estudantes do ensino público e privado, regularmente matriculados, que tenham cursado, no mínimo, 40% e, no máximo, 80% dos créditos do respectivo curso.

O processo será realizado em duas fases, que compreendem análise do histórico acadêmico (caráter eliminatório) e prova de conhecimentos gerais e específicos (caráter eliminatório e classificatório), que será realizada em 21 de fevereiro. O local e horário da aplicação da prova serão informados no site do IEL Ceará.

Espírito Santo

O IEL-ES está com 68 vagas de estágio, sendo 52 para estudantes do ensino superior nas áreas de administração, análise de sistema, arquitetura, ciência da computação, contábeis, design gráfico/desenho industrial, direito, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, engenharia de controle e automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia química, jornalismo, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda, e sistema da informação.

Outras 13 vagas de estágio são para alunos de cursos técnicos de administração, automação industrial, edificações, eletrotécnica, estradas, geoprocessamento, logística, mecânica, e segurança do trabalho. Há ainda uma vaga para estudantes do tecnólogo de gestão comercial e duas para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 900, podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale-transporte e alimentação na empresa. As vagas estão abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Os detalhes das vagas e o campo de inscrição estão disponíveis no site.

Goiás

O IEL Goiás está com 623 vagas de estágio para as cidades de Anápolis, Catalão, Ipameri, Goiânia, Jandaia, Goianira, Ouvidor, Inhumas, Aparecida de Goiânia, Senador Anedo, Bela Vista de Goiás, Jataí, Indiara, Acreúna, Córrego do Ouro, Itumbiara, Formosa, Cidade Ocidental, Padre Bernardo, Valparaíso de Goiás, Luziânia, Águas Lindas de Goiás e Rio Verde. As bolsas variam entre R$ 250 a R$ 1.500. Para mais informações, acesse o site do IEL Goiás.

Minas Gerais

O IEL Minas Gerais está com 8 vagas abertas de estágio para estudantes nas áreas: engenharia civil e engenharia de produção civil. As vagas também contemplam jovens do ensino médio e estudantes dos cursos técnicos em administração, automação industrial, eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, informática e manutenção automotiva.

Os estágios são oferecidos nos municípios de Belo Horizonte e Contagem. As bolsas variam entre R$ 600 e R$ 1.045. Em caso de dúvida entre em contato pelo e-mail estudanteiel@fiemg.com.br e acesse o site do IEL Minas Gerais para fazer inscrição.

Mato Grosso

O IEL Mato Grosso está com 51 vagas abertas para estudantes nas áreas de: técnico em segurança do trabalho, administração, análise de desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão comercial, direito, ciências contábeis, secretariado executivo, enfermagem, engenharia ambiental, recursos humanos, comunicação social, Ensino Médio.

As oportunidades estão espalhadas em pelas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Tangara da Serra, Cáceres e Barra do Garças. As bolsas variam de R$ 625 a R$ 1.472. Para mais informações, acesse o site do IEL Mato Grosso.

Pará

O IEL Pará está com 5 vagas de emprego disponíveis. Uma delas é para designer de interiores, para profissionais com experiência no atendimento ao cliente, planejamento, orçamento, acompanhamento de projetos e na área comercial. Tem ainda vaga para vendedor externo, com remuneração de R$ 2 mil, mais comissão, vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde.

A outra vaga é para recepcionista e tem como requisitos ensino médio completo, experiência no atendimento ao cliente (presencialmente e on-line), abertura e acompanhamento de serviços e conhecimento no pacote office. Além destas, têm ainda vagas para auxiliar de escritório e assistente comercial. Os requisitos podem ser vistos no site do IEL Pará.

Para Estágio, o Instituto oferece 25 vagas para os cursos de jornalismo (Belém e Castanhal), publicidade e propaganda, biblioteconomia, arquivologia, enfermagem, tecnologia da informação, administração, engenharia de produção (Belém e Benevides), marketing (Castanhal), arquitetura e urbanismo, e licenciatura nas áreas de história, física, química e matemática. Os valores das bolsas variam entre R$ 300 e R$ 954. Interessados podem enviar o currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br ou acessar o site do IEL Pará.

Pernambuco

O IEL Pernambuco oferta 32 vagas de estágio para os níveis médio e superior, sendo 20 para atuação na Região Metropolitana do Recife, 5 em Caruaru, no Agreste, e 7 em Petrolina, no Sertão do São Francisco. As vagas são para as áreas de administração, engenharia civil, letras e educação física, além para técnico em mecânica ou eletrotécnica e segurança do trabalho. Para concorrer a uma das oportunidades, o interessado deve acessar o link do IEL Pernambuco. As bolsas chegam até R$ 1 mil.

Roraima

O IEL/RR está com vagas abertas para estágio nos cursos de administração (01), secretariado executivo (01), contabilidade (01), enfermagem (01), fisioterapia (01), biomedicina (01), estética (01) e técnico em enfermagem (01), totalizando 8 vagas. Os valores das bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.125. Mais informações podem ser acessadas no link do IEL Roraima. Todas as vagas são para a capital Boa Vista.