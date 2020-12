Programa Pátria Voluntária recebe crianças no Palácio da Alvorada Primeira-dama, Michele Bolsonaro, vai se encontrar com 51 jovens de projeto social do Sol Nascente (DF) para dia de brincadeiras e almoço

Primeira-dama vai receber crianças no Alvorada hoje Carolina Antunes/PR - 07.04.2020

O programa beneficente Pátria Voluntária, que tem a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, como presidente, vai receber, nesta quinta-feira (3), 51 crianças do Projeto Mãos Solidárias, do Sol Nascente (DF), no Palácio do Alvorada, em Brasília.

Os jovens, com idades de 6 e 12 anos, terão uma manhã cheia de atividades e brincadeiras.

Depois, o grupo vai almoçar com a primeira-dama e ministros, que apadrinharam a instituição em arrecadação da Campanha Natal Voluntário do Pátria Voluntária.

O Projeto Mãos Solidárias foi criado em 15 de julho de 2013 no Sol Nascente, quando seu fundador, Wanderly de Sousa Santos, assistindo à televisão, viu uma reportagem em uma emissora local e se sensibilizou com a história de uma família com 17 crianças vivendo em uma pobreza extrema.

Wanderly, então, foi até a localidade e criou o projeto, que, ao longo dos anos, promove os direitos humanos.

O objetivo do projeto é levar esperança e oportunidade para transformar a vida de famílias carentes e promover o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. O programa sócio-educacional do projeto conta com assistência social, saúde, esporte, lazer e cultura.

Ao todo, o Mãos Solidárias atende mais de 240 crianças, com idades entre 4 e 17 anos, e suas famílias. Todas as atividades sócio-culturais são gratuitas.