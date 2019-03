Programa social inaugura novo espaço com capacidade para atender até 21 mil jovens em Buenos Aires

A jovem Paola Garay luta kickboxing profissionalmente Foto: Divulgação

No dia 10/3, o programa social Força Jovem Universal (FJU) inaugurou a “Central Jovem FJU” em Buenos Aires, na Argentina. Com 400m², o novo espaço tem capacidade para atender até 21 mil adolescentes por mês, dentro das 27 atividades oferecidas gratuitamente. Em 2018, a FJU beneficiou 118 mil jovens no país, e, com a nova central, a perspectiva é atender o dobro este ano.

Personalidades do meio político e desportivo, como o presidente da Federação de Karatê da Argentina e tricampeão mundial da modalidade, Miguel Angel Ramos, estiveram presentes para conhecer a central e também o trabalho que a FJU desenvolve no país.

O coordenador da FJU na Argentina, Hugo Elblaus, explicou que “através do Esporte, Cultura, cursos profissionalizantes, o programa ajuda os jovens na solução de problemas com vícios e na diminuição das taxas de suicídio”.

Ele também esclarece que a maioria dos jovens não tem condições financeiras de investir em sua vida profissional e no esporte. “Isso gera dentro deles uma frustração e um sentimento de que jamais vão conseguir ser alguém na vida. Aqui, na FJU, nós oferecemos a oportunidade de mudança porque acreditamos neles”, concluiu Hugo.

Com a jovem Paola Garay foi assim. Ela tinha um desejo enorme de se dedicar às artes marciais, mas por questões financeiras, seus pais não podiam investir em seu sonho. “Quando eu conheci o trabalho social da FJU, eu fiquei maravilhada. Desde então, me dediquei ao sonho, iniciei meus treinos e, hoje, luto kickboxing profissionalmente”, explicou Paola.

Paola treina na Central Jovem FJU Foto: Divulgação

Atualmente, Paola tem 31 lutas em seu currículo, com 26 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas.

Saiba mais sobre o programa social

A Força Jovem Universal é um grupo formado por jovens voluntários que têm por objetivo ajudar outros adolescentes sem perspectiva de vida. Ela está presente em países das Américas, da Europa, da África, da Oceania e da Ásia. Também são realizados torneios esportivos, cursos, shows, competições de música e dança.

Em 2018, cerca de dois milhões de jovens foram beneficiados com as ações da Força Jovem Universal no Brasil e no mundo.