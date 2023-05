Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, que leva noções de cidadania e direito às escolas, chega à 2ª Região O Programa é uma iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e tem como fundadora a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, presidente do TRT da 2ª Região

Lançamento aconteceu no auditório do Fórum Ruy Barbosa, na Barra Funda, em São Paulo Karina Lajusticia/Record TV

Na manhã desta sexta-feira (19), foi celebrada a consolidação e a expansão do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC). O objetivo do programa TJC é visitar as escolas e oferecer noção de cidadania e direito às crianças.

Porém, hoje, foram os alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental João Tibúrcio Silva Filho que visitaram as dependências do Fórum e puderam conhecer de perto o trabalho dos servidores e magistrados.

O Programa é uma iniciativa da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e tem como fundadora a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, presidente do TRT da 2ª Região.

A magistrada enfatizou a importância desse trabalho junto aos jovens estudantes, “vocês enriquecem nossas vidas nos repassando suas vivências. Dessa troca saímos todos enriquecidos e fortalecidos para a construção de uma sociedade mais justa”.

O juiz Bruno Perusso, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região (AMATRA-2), ressaltou o aumento no número de escolas atendidas, “até ano passado atendíamos apenas uma escola e nesse ano já iremos atender três, e firmamos importantes termos de cooperação com a presidência do TRT-2 e com a Escola Judicial, os quais prestaram essencial apoio à AMATRA-2 na execução do TJC”.

Em seu discurso direcionado aos jovens alunos presentes na plateia, o ministro Lélio Bentes Corrêa, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), falou sobre o papel deles na sociedade.

“Vocês têm direito de ajudar a construir uma sociedade mais justa, vocês têm o direito de sonhar. Hoje conversei com uma futura juíza, uma futura advogada, uma futura jogadora de futebol e uma futura locutora. Vocês têm direito de ser aquilo que nasceram para ser, porque vocês têm potencial para isso, vontade para isso e o apoio de pessoas que fazem da vida delas a dedicação a esse projeto de vocês”, disse o ministro.

O evento aconteceu no auditório do Fórum Ruy Barbosa, na Barra Funda - SP.