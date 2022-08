Projeto 'Bíblia Manuscrita' supera a marca de 95% da cópia

A- A+

Desde dezembro de 2021, já foram realizados mais de mil eventos Divulgação

A Unigrejas (União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos), através da "Bíblia

Manuscrita", convida os brasileiros a redigirem as Escrituras Sagradas, caligrafando versículo por versículo até que a obra esteja completa.

Apontada como um dos maiores livros da existência humana, atualmente, a Bíblia está ao

alcance dos necessitados devido a disposição de indivíduos excepcionais: os escribas. Sua

responsabilidade era extraordinária, não somente por tratarem de um documento importante para a posteridade, mas porque outros não poderiam ser levados ao erro através de imprecisões humanas, por transcrições malfeitas. Portanto, cada escriba designado para escrever uma parte do pergaminho precisava memorizar nos mínimos detalhes o versículo e, após terminar, outro escriba mais experiente revisava o trabalho do anterior. Caso alguma discrepância fosse localizada, com a impossibilidade de correção imediata, o pergaminho inteiro era descartado, ficando a cargo do mais confiável enterrá-lo em local secreto, para que jamais fosse lido ou sequer encontrado.

Lutou-se severamente durante os séculos para que a Palavra de Deus permanecesse

conservada enquanto a mensagem fosse transmitida aos que aceitavam os Mandamentos – e tudo isso aconteceu muito antes da revolução da imprensa e documentos impressos a larga escala.

Com estes ideais em mente, a Unigrejas, que representa mais de 50.000 pastores,

pastoras e oficiais evangélicos, trouxe às igrejas a iniciativa da "Bíblia Manuscrita". Após a

apresentação oficial do projeto em dezembro de 2021, diversas cerimônias foram realizadas pelo território brasileiro. Mais de mil eventos já foram realizados, e foi superada a marca de 95% da cópia.

Lâmpada para os meus pés é tua palavra…

Distrito Federal

Aconteceu no Congresso Nacional, no Distrito Federal, a sessão solene que reuniu

autoridades políticas, pastores de diferentes denominações evangélicas, obreiros, evangelistas, jovens e demais partícipes que, juntos, totalizaram cerca de 550 copistas. A cerimônia foi aberta ao público, que lotou o Plenário Ulysses Guimarães. Em seu discurso, o presidente da Unigrejas, Bispo Eduardo Bravo, anunciou a proximidade da conclusão do projeto.

São Paulo

De forma semelhante, no último sábado (30), em uma reunião na Bola de Neve Church

(distrito da Lapa), o Bispo Bravo divulgou a presença da "Bíblia Manuscrita", e falou um pouco sobre o valor do exercício primoroso que os novos copistas teriam através de sua colaboração nas Escrituras Sagradas. O Apóstolo Rina e sua esposa, líderes espirituais da igreja, caligrafaram o livro de João, capítulo 17, verso 1 e 2, respectivamente.

Minas Gerais

No segundo estado mais populoso do Brasil, a meta das cópias foi atingida e a "Bíblia

Manuscrita" celebrada numa reunião especial de encerramento, na catedral da Universal de Belo Horizonte. Diversos convidados entraram para a história após a finalização dos últimos versículos de Jeremias. Um forte clamor em prol das igrejas evangélicas ecoou na ocasião.

No início era a Palavra…

Muito é sabido que se necessita da Palavra para que vidas sejam restauradas e edificadas, pois é através da propagação do Evangelho que aqueles que ainda não conhecem a verdade podem ser libertos. E, mesmo conservando as particularidades essenciais e assinatura individual de cada ministério, esse é o principal objetivo das igrejas evangélicas representadas pela Unigrejas. É por isso que, rapidamente, a "Bíblia Manuscrita", com menos de um ano desde o seu lançamento, alcança agora a reta final.