Projeto de privatização dos Correios será entregue ao Congresso hoje 

Brasil | Thiago Nolasco, da Record TV, com Mariana Londres

O minsitro das Comunicações, Fábio Faria Alan Santos/PR - 17.06.2020

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, irá entregar nesta quarta-feira (24) ao Congresso Nacional o projeto de privatização dos Correios com os princípios que irão nortear a venda da estatal. É esperada a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a exemplo do que foi feito na MP da Eletrobras.

Ainda está pendente no texto o modelo da privatização e se a empresa será vendida inteira ou de forma fatiada. O modelo está em estudo pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social).

Uma das ideias do governo com a venda dos Correios é acabar com imunidade tributária da empresa, que passaria a recolher impostos e melhorar a eficiência da empresa.