Projeto no DF quer proibir que entregador suba até apartamento de cliente com pedido Pelo texto, o pedido deverá ser deixado na portaria dos prédios residenciais; ideia é proteger trabalhadores e moradores Projeto no DF quer proibir que o entregador suba até o apartamento do cliente com o pedido

A- A+

Projeto pretende proibir que entregadores subam Agência Brasília - Arquivo

Um projeto de lei do DF quer proibir que entregadores de aplicativo subam até os apartamentos dos prédios residenciais para realizar entregas. De acordo com o texto, o produto deverá ser deixado na portaria, impedindo assim que o trabalhador entre nos espaços de uso comum dos condomínios. A matéria espera análise das comissões da Câmara Legislativa.

A intenção da proposta é atender a uma demanda dos trabalhadores que "têm sido vítimas de várias violências, racismo e truculência durante as entregas". A proposta ainda pode sofrer alterações e passará por debate em audiência pública. "É preciso debater esse tema com a sociedade, que se beneficia com a comodidade da entrega e precisa tratar esses trabalhadores com respeito”, disse o deputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF), autor do projeto.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

Casos

Em 13 de março, um policial militar foi flagrado por moradores ao brigar com um motoboy no meio da rua em Vicente Pires (DF). Segundo testemunhas, a confusão teria começado depois de uma discussão de trânsito durante uma entrega do motoboy no condomínio onde o policial mora.

Já em dezembro do ano passado, um entregador de aplicativo denunciou uma agressão. Segundo o profissional, o cliente queria que ele subisse para fazer a entrega na chegada ao local. Quando o entregador informou que não poderia por orientação da empresa, o cliente desceu e o agrediu verbalmente.