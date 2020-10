Projeto obriga agressor a pagar tratamento de animal agredido A proposta, de autoria do deputado federal Célio Studart (PV-CE), foi protocolada no último dia 20 na Câmara dos Deputados

Reprodução/BoredPanda

Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados obriga o agressor a reparar o custo de tratamento e resgate do animal vítima de maus-tratos.

A proposta, de autoria do deputado federal Célio Studart (PV-CE), foi protocolada no último dia 20. Por enquanto, aguarda encaminhamento à comissão por parte da Mesa Diretora da Casa.

Pela proposta, o deputado quer alterar a redação do artigo 32 da Lei 9.605, de 1988, para obrigar o agressor a custear o tratamento de animal maltratado.

“A redução do custo do tratamento e resgate pelo agressor impactará positivamente na atividade de ONGs, santuários, abrigos, protetores e veterinários voluntários, que diariamente salvam milhares de vidas com resgate e acolhimento de animais por todo o país”, diz o deputado na justificativa do projeto.