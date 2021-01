Projeto obriga planos de saúde a custearem vacinação de clientes

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Projeto obriga planos a custearem vacinação Tiago Caldas/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 24.01.2021

O projeto de lei 5553/2020 obriga operadoras de planos de saúde privados a ofertarem vacinas contra covid-19 aos clientes em casos de emergência de saúde pública de importância internacional.

De autoria da deputada federal Rejane Dias (PT-PI), o projeto estabelece a cobertura pelos planos de saúde em relação a imunização, como é o caso atualmente da covid-19. Diversos Estados brasileiros já iniciaram a campanha de vacinação da população - 604.722 doses foram aplicadas até as 9h desta segunda-feira (25).

"A liberação da vacina irá beneficiar pessoas que estão fora do grupo de risco e que precisam se ausentar do país ou ir para outros lugares com grande contágio da doença, ou ainda pessoas que não foram enquadradas como prioritárias para tomarem a vacina", diz Rejane na justificativa.

O projeto foi protocolado na Câmara dos Deputados em 16 de dezembro de 2020 e espera despacho da Mesa Diretora.

