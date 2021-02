Projeto prevê multa e suspensão de rede social que ‘censurar’ usuário Matéria é de autoria de Daniel Silveira, com coautoria de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bibo Nunes, entre outros do PSL

Redes sociais são alvo de projeto de lei na Câmara Reprodução

Projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados prevê multa e suspensão de plataformas de redes sociais que ‘censurarem’ o usuário.

De acordo com o projeto, altera-se a Lei 12.965 para vedar a retirada de mensagens de usuários por provedor em desacordo com as garantias constitucionais de liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento.

Pela matéria, são nulas as cláusulas contratuais e os termos de adesão relativos ao fornecimento de serviços de aplicações de internet que prevejam a suspensão ou indisponibilização de conteúdo de usuário em decorrência de orientação política ou expressão de opinião.

A indisponibilização de conteúdo do usuário configura, segundo o texto, prática abusiva, sujeito a pena de multa prevista no artigo 12 da Lei 12.965 – de até 10% do faturamento da empresa no seu último exercício. A violação prevê, ainda, imediata suspensão dos serviços pelo prazo de 90 dias.

A matéria, de autoria do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) e coautoria de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Bibo Nunes (PSL-RS), Carla Zambelli (PSL-SP), entre outros do partido, foi protocolada na última segunda-feira (8) e aguarda despacho da Mesa Diretora da Casa.