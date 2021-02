Projeto que cria liderança feminina prevê assento no colégio de líderes Matéria deve ser protocolada pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) nesta segunda-feira (8) no Senado Federal

Eleição para presidência do Senado Marcos Oliveira/Agência Senado - 01.02.2021

O projeto de resolução que cria a liderança feminina no Senado Federal prevê assento da representante da bancada no colégio de líderes da Casa Legislativa.

A matéria é de autoria da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), foi articulada pela senadora Simone Tebet (MDB-MS) e leva a assinatura de todas as senadoras da bancada feminina. O projeto deve ser protocolado nesta segunda-feira (8).

O texto altera o RISF (Regimento Interno do Senado Federal) para dispor sobre a indicação de líder e vice-líder da bancada feminina da Casa, que conta atualmente com 12 senadoras. A ideia é instalar um rodízio, de seis em seis meses, para que todas possam comandar a bancada Entre as funções, está a prerrogativa atribuída aos demais líderes partidários.

“Assim, por exemplo, cabe a liderança da bancada feminina tenha preferência para usar da palavra após a ordem do dia”, diz o documento. “Igualmente, a líder da bancada feminina deverá também ter assento no Colégio de Líderes”, acrescenta.

A justificativa do projeto é reduzir a desigualdade de gênero na política. Apesar das mulheres serem pouco mais de 50% da população brasileira, no Senado, por exemplo, elas ocupam menos de 15% das cadeiras.

“A presente proposição se insere no processo de fortalecimento da atuação do movimento das mulheres no Parlamento, com vistas à obtenção da igualdade de gêneros na política, a partir da adoção de medidas como: a reserva de vagas para candidatas mulheres nas eleições, a formalização da atuação conjunta nas Casas Legislativas, mediante as bancadas femininas; a instituição da Procuradoria Especial da Mulher, como já existente no Senado, entre outras."

Projeto de resolução

O projeto que cria a liderança feminina cita um outro projeto, também protocolado pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que já foi aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e está aguardando apreciação pela Comissão Diretora. O texto prevê a criação da representante da bancada feminina no Colégio de Líderes, o que facilita a criação da liderança feminina.