Projeto sugere vale-transporte para desempregados em Goiânia

Projeto quer ajudar as pessoas a buscar trabalho sem se preocupar com custos de transporte ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.06.2020

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Goiânia aprovou um projeto que cria o vale-transporte do desempregado. A proposta prevê a concessão de passagens do transporte coletivo na capital goiana a quem foi demitido sem justa causa por 30 dias. O texto segue para votação no plenário após o feriado de Carnaval.

De acordo com o projeto do vereador Joãozinho Guimarães (Solidariedade), o beneficiário deve cumprir ainda com o requisito de ter trabalhado na empresa por pelo menos três meses.

"A proposta busca minimizar os danos causados aos trabalhadores quando perdem o emprego sem justa causa, incentivando o cidadão/trabalhador a buscar novo trabalho sem se preocupar com os custos do transporte”, justifica o vereador.

O projeto propõe a suspensão do benefício assim que o trabalhador conseguir um novo emprego, mesmo que os 30 dias não tenham sido concluídos.

Na avaliação do constitucionalista Fernando Rodrigues, a proposta é boa para os trabalhadores, mas pode conter vício de inconstitucionalidade, uma vez que abre mão de receita. "A matéria é de competência da União, que terá que financiar esse benefício de alguma forma. É preciso ter uma contrapartida para que [o prejuízo] não recaia em cima dos empregadores", avalia.