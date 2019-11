Do R7

Promotora pede afastamento do caso Marielle e Anderson Carmen Eliza Bastos de Carvalho teve sua imparcialidade questionada por postagens a favor do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais Carmen Eliza Bastos de Carvalho

A promotora de Justiça Carmen Eliza Bastos de Carvalho optou por se afastar voluntariamente das investigações sobre a execução da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (1º) pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro).

O afastamento ocorre após Carmen ter sua imparcialidade questionada por divulgações apontarem ela como apoiadora do presidente Jair Bolsonaro com base em postagens nas redes sociais.

"Assim como Procuradores e Promotores de Justiça, no cumprimento diário de suas funções, velam incansavelmente pela promoção dos Direitos Fundamentais, é compromisso da Instituição defender o Estado Democrático de Direito e a livre manifestação de pensamento, inclusive de seus membros", diz o documento.

Segundo a nota, a designação de Carmen para acompanhar o caso "foi definida por critérios técnicos, pela sua incontestável experiência e pela eficácia comprovada de sua atuação em julgamentos no Tribunal do Júri".