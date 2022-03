Promotores querem notificar acumuladores que dificultam combate à dengue no DF De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o Distrito Federal registrou mais de 13 mil casos prováveis em 2022 MPDFT quer notificar acumuladores que dificultam combate à dengue

Ações de combate à dengue vão identificar acumuladores Gabriel Jabur/Agência Brasília

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) quer notificar proprietários de casas vazias ou que acumulam focos da dengue no DF, especialmente em Ceilândia. O órgão vai auxiliar a Vigilância Sanitária e a Defesa Civil a localizar esses proprietários, para que eles sejam notificados.

Na última segunda-feira (28), as promotorias de Justiça Regional de Defesa dos Direitos Difusos e de Defesa da Saúde já haviam realizado uma reunião com a Secretaria de Saúde para levantar as dificuldades encontradas no combate à dengue.

De acordo com boletim epidemiológico de 2022, da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, o DF registrou mais de 13 mil casos prováveis de dengue. O número representa aumento de 348,1% no total de casos prováveis, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 2.348 registros da doença no DF.

Ceilândia lidera o ranking de notificações, com 2.113 ocorrências.