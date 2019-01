Promotores vão avaliar danos após rompimento de barragem

Bombeiros resgatam vítima em Brumadinho Reprodução Record TV MG

O Ministério Público do Estado Minas Gerais deslocou uma equipe do Nucrim (Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais) para avaliar a extensão dos danos causados pelo rompimento de uma das barragens da Vale, na Mina Feijão, próxima ao Córrego do Feijão, região metropolitana de Belo Horizonte, em Brumadinho.

Por meio de nota, a promotoria de Minas Gerais informou que a análise será feita juntamente com outras autoridades da área ambiental do estado.

A barragem de rejeitos da mineradora Vale, na Mina do Feijão, se rompeu nesta sexta-feira (25). As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco.

A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens”, informou a mineradora.